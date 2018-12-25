СК требует арестовать напавшего на полицейского таксиста

https://news.ru/storage/news/a79310840c907264ad722007d4778a74/b22ced52-6605-4a33-94a8-aef043f8e1c4_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Водителя такси, который напал на инспектора ДПС в Москве, могут арестовать. На такой мере пресечения настаивает следствие.

Установлено, что нарушитель сначала прижал руку полицейского стеклоподъёмником, а потом нажал на газ, протащив инспектора не менее 50 метров по проезжей части. Правоохранитель в результате получил «телесные повреждения в виде ссадин». После непродолжительной погони таксиста задержали, сообщает СКР.

Ранее News.ru писал о том, что Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу мужчину, которого обвиняют в нападении на сотрудников полиции. Злоумышленник нанёс служителю порядка ножевой удар в область сердца.