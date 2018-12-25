СК требует арестовать напавшего на полицейского таксиста

Водителя такси, который напал на инспектора ДПС в Москве, могут арестовать. На такой мере пресечения настаивает следствие.
Установлено, что нарушитель сначала прижал руку полицейского стеклоподъёмником, а потом нажал на газ, протащив инспектора не менее 50 метров по проезжей части. Правоохранитель в результате получил «телесные повреждения в виде ссадин». После непродолжительной погони таксиста задержали, сообщает СКР.
Ранее News.ru писал о том, что Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу мужчину, которого обвиняют в нападении на сотрудников полиции. Злоумышленник нанёс служителю порядка ножевой удар в область сердца.