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СК требует арестовать напавшего на полицейского таксиста

Булкин Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Водителя такси, который напал на инспектора ДПС в Москве, могут арестовать. На такой мере пресечения настаивает следствие.

Установлено, что нарушитель сначала прижал руку полицейского стеклоподъёмником, а потом нажал на газ, протащив инспектора не менее 50 метров по проезжей части. Правоохранитель в результате получил «телесные повреждения в виде ссадин». После непродолжительной погони таксиста задержали, сообщает СКР.

Ранее News.ru писал о том, что Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу мужчину, которого обвиняют в нападении на сотрудников полиции. Злоумышленник нанёс служителю порядка ножевой удар в область сердца.


#нападение #полиция #такси
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