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Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчёт по расследованию крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Подмосковье в 2018 году. Одной из причин катастрофы стали ошибочные действия экипажа.

Катастрофа Ан-148-100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трёх ППД, что привело к...