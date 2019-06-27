Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило ещё одно уголовное дело в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Уголовное дело было возбуждено в рамках основного дела, которое было заведено в мае, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
При этом, собеседник агентства не уточнил о новых пострадавших.
Как сообщал News.ru, первое уголовное дело было возбуждено 16 мая по статье самовольное подключение к нефтепроводам. Генеральный директор завода Сергей Чепурнов сообщил, что повредились установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического реформинга из-за поставки загрязнённой органическими хлоридами нефти. Топливо было поставлено на переработку в резервуары НПЗ по нефтепроводу «Транснефть-Дружба» через узел приема «Лопатино».