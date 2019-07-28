https://static.news.ru/photo/876b76f4-b10f-11e9-aefc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичные сыщики начали расследование жестокого убийства девушки-блогера. Её тело нашли в чемодане на съёмной квартире на улице Пырьева в Москве.

По версии следствия, преступник перерезал своей жертве горло. Его ищут оперативники. Сыщики уже допросили молодого человека девушки. Он встречался с ней накануне убийства, но в день случившегося не получал от неё ни звонков, ни сообщений. Следователи исключили его из круга подозреваемых.

24-летняя девушка вела блог в Instagram, где рассказывала о своей учёбе и путешествиях. На её профиль было подписано более 80 тыс. человек.

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