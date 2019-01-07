СК расследует смерть ребёнка от неизвестной таблетки

https://news.ru/storage/news/717de09347b92c7d73f6788d3d0a4f6c/3da6ba5b-404b-49f2-b21a-21cf1f572029_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Московские сыщики проводят доследственную проверку по факту смерти двухлетнего ребёнка от неизвестного лекарства. Инцидент произошёл 4 января на юго-западе столицы.

Малыш гостил у бабушки с дедушкой, вытащил из коробки таблетку, предположительно от аритмии, и съел. Его сразу же доставили в больницу, однако через несколько дней ребёнок скончался, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.

Ранее News.ru писал о том, что полиция начала доследственную проверку по информации о том, что младенцу в перинатальном центре Ингушетии заклеили рот пластырем.