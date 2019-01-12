СК проверит информацию об «ожившей» в морге пенсионерке

https://news.ru/storage/news/429335a4498cb0ee9085efb0562adfe0/3492fcb5-f3bc-4643-b637-d30f6c0dac79_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

СК заинтересовался информацией об «ожившей» в Амурской области пенсионерке. Женщина, будучи живой, оказалась в морге.

Сотрудникам ведомства в рамках проверки предстоит оценить действия полицейского, отправившего в морг сельчанку Белогорского района.

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего решение о направлении женщины в морг», — сообщает СУ СК РФ по Амурской области.

12 января в селе Васильевка родственники после семейного застолья обнаружили пенсионерку без признаков жизни и позвонили полицию. Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать скорую (положено по инструкции) и констатировал «смерть» самостоятельно. За якобы умершей приехала ритуальная служба, которая без сопроводительных документов забрала женщину в морг. Там пенсионерка начала подавать признаки жизни, санитар немедленно вызвал реанимацию Белогорской больницы. Медики два часа пытались спасти женщину, однако она скончалась, предположительно, от переохлаждения и отравления, писал News.ru.