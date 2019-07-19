https://static.news.ru/photo/af4c043a-ac42-11e9-b42f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следственный комитет просят провести проверку на предмет производства и распространения продуктов питания ненадлежащего качества в отношении компании, чья продукция, реализуемая через вендинговые автоматы, стала причиной массового отравления граждан. Соответствующее обращение (текст есть в распоряжении News.ru) отправила правозащитная организация «Коллективная защита».

При обнаружении в действиях должностных лиц организации занимавшейся изготовлением и реализацией продуктов питания ненадлежащего качества, признаков состава преступления, возбудить уголовное дело, — также говорится в документе.

Информация о массовом отравлении граждан продуктами появилась 17 июля 2019 года. Из средств массовой информации стало известно о том, что более 75 человек в Москве стали жертвами пищевого отравления. Все пострадавшие приобретали еду в вендинговых аппаратах компании Healthy Food. При этом, утверждает один из авторов обращения адвокат Марат Аманлиев, несмотря на резонанс, процессуальная проверка ещё не начиналась.

При таких обстоятельствах и вводных данных относительно того, что Роспотребнадзор провёл проверку деятельности компании Healthy Food и забраковал 3 тонны продукции, а люди массово получили отравление, Следственный комитет уже давно должен был инициировать процессуальную проверку на предмет производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, а также выяснить, имеется ли причинно-следственная связь между отравлениями и некачественной продукцией. А с учётом общественного резонанса, как правило, о начале такой проверки общественность информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, — рассказал собеседник News.ru.

Между тем, по мнению авторов документа, в действиях владельцев компании, возможно, содержатся признаки состава административного правонарушения предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») или преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ, в связи с продажей товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности массовое отравление граждан.