СК осматривает в Ханты-Мансийске захваченный самолёт

https://news.ru/storage/news/7e7c9959c24fcdc7c2af3eed716590d9/508ea8a0-a3bd-4e1d-bca7-b61e5464a847_850.jpg Артур Борисов/РИА Новости

Группа следователей приступила к осмотру самолёта рейсом Сургут — Москва. Лайнер после вылета из столицы экстренно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

«Следователи и криминалисты С К России производят осмотр самолета», — говорится в сообщении СК в WhatsApp.

Самолёт «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Во время полёта пьяный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов, он требовал изменить курс следования. Мужчина задержан. Возбуждено дело по статье «угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Родные 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего самолёт рейсом Сургут — Москва, положительно отзываются о мужчине. По словам его сына, он никогда не замечал за отцом агрессивного поведения, писал News.ru.