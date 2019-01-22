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СК осматривает в Ханты-Мансийске захваченный самолёт

Артур Борисов/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Группа следователей приступила к осмотру самолёта рейсом Сургут — Москва. Лайнер после вылета из столицы экстренно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

«Следователи и криминалисты С К России производят осмотр самолета», — говорится в сообщении СК в WhatsApp.

Самолёт «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Во время полёта пьяный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов, он требовал изменить курс следования. Мужчина задержан. Возбуждено дело по статье «угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Родные 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего самолёт рейсом Сургут — Москва, положительно отзываются о мужчине. По словам его сына, он никогда не замечал за отцом агрессивного поведения, писал News.ru.


#самолет #захватчики #Сургут
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