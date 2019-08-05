Следственный комитет РФ объявил в розыск участника несанкционированного митинга в центре Москвы 27 июля, который скрылся с акции, взяв на руки чужого ребёнка.
По данным следствия, Сергей Фомин взял ребёнка, чтобы пройти через оцепление. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках», говорится на
Как писал News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. По его словам, силовики выполняли свой долг.