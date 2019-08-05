https://static.news.ru/photo/e8cd5a72-b789-11e9-87f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет РФ объявил в розыск участника несанкционированного митинга в центре Москвы 27 июля, который скрылся с акции, взяв на руки чужого ребёнка.

По данным следствия, Сергей Фомин взял ребёнка, чтобы пройти через оцепление. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках», говорится на сайте ведомства.

Как писал News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность росгвардейцам и полицейским, которые применяли силу к участникам митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. По его словам, силовики выполняли свой долг.