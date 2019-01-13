СК назвал возможную причину ЧП с самолётом в Шереметьево

https://news.ru/storage/news/5d5da2b525162eff3656b589c0aff343/e4391ec9-3770-46ca-aeac-5381d159af16_850.jpg Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Доследственная проверка проводится после ЧП с самолётом чешской авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево. 13 января Boieng-737 Smart Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Среди причин СК рассматривает ошибку пилота и некачественную уборку ВПП от снега, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Лариса Марковец.

На месте происшествия работает следственная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Марковец.

Самолёт авиакомпании Smart Wings готовился к вылету в Прагу. На борту находились 40 пассажиров и экипаж. Никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает без ограничений, писал News.ru.