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СК назвал возможную причину ЧП с самолётом в Шереметьево

Vit Simanek/CTK/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Доследственная проверка проводится после ЧП с самолётом чешской авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево. 13 января Boieng-737 Smart Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Среди причин СК рассматривает ошибку пилота и некачественную уборку ВПП от снега, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Лариса Марковец.

На месте происшествия работает следственная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Марковец.

Самолёт авиакомпании Smart Wings готовился к вылету в Прагу. На борту находились 40 пассажиров и экипаж. Никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает без ограничений, писал News.ru.


#ск #шереметьево #аварии
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