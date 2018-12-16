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СК назвал причину гибели людей в Подмосковье

Сергей Булкин/News.ru

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Люди в деревне Шестово в Подмосковье могли отравиться газом. Предварительную причину смерти пяти человек назвал СК.

«Следователи рассматривают утечку газа как наиболее вероятную причину гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Погибли рабочие, которые строили гостиницу.

Криминалисты также не исключают, что смерть могла наступить от удара током.

Ранее News.ru писал, что люди могли отравиться некачественным алкоголем.


#гибель #ЧП #ПОДМОСКОВЬЕ
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