Следователи выясняют причину обрушения стен дома в посёлке Приозёрный Вязниковского района Владимирской области. По предварительным данным, к ЧП привело самовольное подведение хозяином квартиры газа к титану, работающему на дровах.
Работы были проведены без привлечения специалистов газовой службы. В СУ СКР по области заявили, что действия собственника жилья являлись незаконными.
Пострадавших в результате инцидента нет, передаёт
Ранее News.ru писал, что стена жилого дома во Владимирской области обрушилась из-за хлопка газа. Из постройки эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей.