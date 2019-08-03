Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция начала проверку после жестокого избиения собаки в Крыму. Инцидент произошёл на юго-востоке полуострова в Судакском районе.

Момент издевательства над животным попал на видео. Кадры опубликовал телеканал «Крым 24». На них видно, как мужчина мучает зверя. Он кидает его на асфальт, а после швыряет через забор. По...