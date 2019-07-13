https://static.news.ru/photo/a836f34a-a60b-11e9-a9bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи возбудили уголовное дело после наезда машины под управлением полицейского на пешеходов в Хабаровске. В результате погиб один человек, ещё двое госпитализированы.

Авария произошла ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Три человека переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них въехала машина.

Следствие ведётся по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Известно, что водитель был трезв.

News.ru ранее писал, что в Новосибирской области бывший полицейский на большой скорости въехал в группу людей, среди которых была четырёхлетняя девочка. Ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали.