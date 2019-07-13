Следователи возбудили уголовное дело после наезда машины под управлением полицейского на пешеходов в Хабаровске. В результате погиб один человек, ещё двое госпитализированы.
Авария произошла ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Три человека переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них въехала машина.
Следствие ведётся по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Известно, что водитель был трезв.
News.ru ранее писал, что в Новосибирской области бывший полицейский на большой скорости въехал в группу людей, среди которых была четырёхлетняя девочка. Ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали.