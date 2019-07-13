Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова. Там самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, никто не пострадал.
Проводится проверка, следователь выехал на место, — сказали ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошёл в 16:48 мск. Причиной мог стать отказ гидросистемы.
Судно прибыло из Сургута. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как ранее писал News.ru, вылет самолёта авиакомпании «Россия» из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург был задержан из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров.