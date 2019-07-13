https://static.news.ru/photo/590381da-a64c-11e9-99a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Южное СУ на транспорте СК России

Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова. Там самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, никто не пострадал.

Проводится проверка, следователь выехал на место, — сказали ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл в 16:48 мск. Причиной мог стать отказ гидросистемы.

Судно прибыло из Сургута. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как ранее писал News.ru, вылет самолёта авиакомпании «Россия» из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург был задержан из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров.