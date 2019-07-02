Проверку по факту гибели моряков-подводников начали военные следователи. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка, — приводятся слова Петренко на официальном сайте ведомства.

Как писал News.ru, 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах.

Чрезвычайное происшествие произошло на спускаемом аппарате атомной подводной станции АС-12. Причины пожара пока не установлены.

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