Чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли 14 подводников, произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подводной станции АС-12. Субмарина также известна как «Лошарик».

В результате инцидента погиб штатный экипаж аппарата, передаёт РБК. При этом в Минобороны России не уточняют, на какой именно подлодке произошёл инцидент. Ранее News.ru писал, что главнокомандующий Военно-морским флотом РФ...