СК начал проверку после гибели российских подводников
Антон Касс
18:20, 02 июля 2019
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Проверку по факту гибели моряков-подводников начали военные следователи. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка, — приводятся слова Петренко на официальном сайте ведомства.
Как писал News.ru, 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах.