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Следователи начали проверку из-за гибели участника гонки «Московская миля». Трагедия произошла на аэродроме Быково во время отборочного заезда соревнования.

Гонщик Сергей Боричев не справился с управлением. Его автомобиль Nissan GT-R вылетел за пределы трассы, ударился о бетонные блоки и загорелся. Из-за полученных травм пилот погиб.

Организовано проведение доследственной проверки. Изъята автомашина, а также документы по организации автогонок. Назначено проведение судмедэкспертизы, планируется назначение автотехнической, — говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

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