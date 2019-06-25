https://static.news.ru/photo/40635472-9768-11e9-821c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дело о преступнике, который в центре Москвы отравил более 20 человек газировкой и обокрал их, хотят изъять у полиции и отдать в Следственный комитет. Подозреваемый уже задержан.

По поручению и.о. руководителя Главного СУ СКР по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче дела для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК России по Москве, — сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Ранее News.ru писал о москвичке Людмиле Чижовой, ставшей жертвой этого преступника. Девушка гуляла на Чистых прудах в компании своих друзей, когда к ним присоединился некий Мурат. Последнее, что она помнит, это как новый знакомый угощал всех фантой. Она сделала глоток, после чего очнулась уже в реанимации.

Девушка провела в коме несколько дней. Её и её друзей спасли прохожие, вызвавшие сразу скорую и полицию. Они даже помогли задержать предполагаемого злоумышленника — он шарил по сумкам и карманам. Но стражи порядка отпустили его под подписку о невыезде.

Этим делом, как говорит сама Чижова, до возникновения общественного резонанса никто серьёзно не занимался. Шумиху вызвала публикация в издании The Village, в котором пострадавшая работает фоторедактором. Её коллегам удалось выяснить, что жертв отравителя было не меньше 24 человек, писал News.ru.