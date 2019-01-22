Силовики задержали захватчика самолёта Сургут — Москва

https://news.ru/storage/news/2a84e21e04fa838f4347b53de61dd37d/3e551c31-07fc-4d6f-b649-d5346508a154_850.jpg nac.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали захватчика самолёта Сургут — Москва, который экстренно приземлился в Ханты-Мансийске. Представители правопорядка организовали штурм воздушного судна, в ходе которого был обезврежен мужчина.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». По предварительным данным, захватчик находился в состоянии опьянения. В СК отметили, что задержанный был ранее судим.

Ранее борт 1515 Сургут — Москва, пассажир которого потребовал развернуть самолёт и направить его в Афганистан, сел в Ханты-Мансийске. По данным мониторинговых сайтов, время посадки — 14:26. Судно должно было приземлиться в Шереметьево. На его борту находились 75 человек. Представители «Аэрофлота» отметили, что из-за инцидента самолёт будет задержан на десять часов.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) отметили, что командир самолёта, курс которого потребовал изменить пассажир, принял единственно правильное решение — сесть в Ханты-Мансийске.

Как писал News.ru, сверхзвуковой бомбардировщик разбился в Мурманской области. Военный самолёт Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку. На борту военного самолёта Ту-22М3 находился экипаж из четырёх человек. По предварительным данным, выжили командир и штурман. В Министерстве обороны РФ прокомментировали случившееся в Мурманской области.