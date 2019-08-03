https://static.news.ru/photo/e824a3dc-b5f4-11e9-8fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Освещавшую протестные выступления оппозиции в Москве корреспондентку газеты «Ведомости» и члена бюро Профсоюза журналистов Елену Вавину задержали силовики. Это произошло несмотря на то, что она предъявила свою пресс-карту и редакционное задание.

Я стояла на Пушкинской площади, делала фотографии на телефон. Подошли двое ОМОНовцев и сказали, чтобы я уходила. Я ответила, что журналист и нахожусь на редакционном задании, они схватили меня за руки и стали требовать показать редакционное удостоверение. Я ответила, что оно в рюкзаке, отпустите — покажу. Они продолжили требовать редакционное, не отпуская рук, и повели меня в автозак, — цитируют Вавину « Ведомости ».

Возле автозака журналистка достала редакционное и удостоверение, однако силовики посетовали на то, что предъявленные документы якобы «неустановленного образца».

Завели в автозак со словами «На месте разберутся». Нас 20 человек в автозаке, четверо несовершеннолетних. Жарко, окна не открываются. На наш вопрос, куда нас везут, водитель ответил «В морг», — добавила Вавина.

По данным портала « ОВД-инфо » к настоящему времени известно о 311 задержанных в связи с акцией солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Как писал News.ru, ранее в Сети появилось видео задержания участников оппозиционной акции в центре Москвы. На кадрах видно, что власти применяют к гражданам силу.