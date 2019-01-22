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Силовики задержали возможного угонщика самолёта

Сергей Лантюхов/News.ru

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Сотрудники силовых ведомств задержали пассажира самолёта Сургут — Москва, который, как предполагается, во время полета потребовал изменить курс и лететь в Афганистан. 

«Задержан, оружия при нем не обнаружено», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию подтверждают в Национальном антитеррористическом комитете.  

СМИ опубликовали фото предполагаемого угонщика. По данным News.ru, человек на чёрно-белом снимке — Павел Ш. Однако, как уверяют его знакомые, он сейчас находится в Таиланде.

Рейс должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево, но из-за инцидента был перенаправлен в Ханты-Мансийск. На его борту находилось 75 человек, писал News.ru. 


#самолет #угон
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