Силовики задержали возможного угонщика самолёта

Сотрудники силовых ведомств задержали пассажира самолёта Сургут — Москва, который, как предполагается, во время полета потребовал изменить курс и лететь в Афганистан.
«Задержан, оружия при нем не обнаружено», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Информацию подтверждают в Национальном антитеррористическом комитете.
СМИ опубликовали фото предполагаемого угонщика. По данным News.ru, человек на чёрно-белом снимке — Павел Ш. Однако, как уверяют его знакомые, он сейчас находится в Таиланде.
Рейс должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево, но из-за инцидента был перенаправлен в Ханты-Мансийск. На его борту находилось 75 человек, писал News.ru.