Силовики задержали возможного угонщика самолёта

https://news.ru/storage/news/635e1af3a7e9319bf5bcf53d699947e4/f2f275bd-6a7f-4143-bbd0-d250129ca5f3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники силовых ведомств задержали пассажира самолёта Сургут — Москва, который, как предполагается, во время полета потребовал изменить курс и лететь в Афганистан.

«Задержан, оружия при нем не обнаружено», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию подтверждают в Национальном антитеррористическом комитете.

СМИ опубликовали фото предполагаемого угонщика. По данным News.ru, человек на чёрно-белом снимке — Павел Ш. Однако, как уверяют его знакомые, он сейчас находится в Таиланде.

Рейс должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево, но из-за инцидента был перенаправлен в Ханты-Мансийск. На его борту находилось 75 человек, писал News.ru.