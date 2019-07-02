https://static.news.ru/photo/405f8c70-9cea-11e9-82c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции установили личность гражданина, напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики, сообщил глава МВД региона Руслан Алханов.

Нападавшего уже опознали. Это уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев, — цитирует представителя ведомства ТАСС .

Инцидент произошёл 1 июля 2019 года. Предполагаемый преступник успел бросить гранату, однако её взрыв не привёл к жертвам.

Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники совершили нападение на сотрудников полиции на окраине чеченского села Бамут. По предварительной информации, один силовик погиб.