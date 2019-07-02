Сотрудники полиции установили личность гражданина, напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики, сообщил глава МВД региона Руслан Алханов.
Нападавшего уже опознали. Это уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев, — цитирует представителя ведомства
ТАСС.
Инцидент произошёл 1 июля 2019 года. Предполагаемый преступник успел бросить гранату, однако её взрыв не привёл к жертвам.
Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники совершили нападение на сотрудников полиции на окраине чеченского села Бамут. По предварительной информации, один силовик погиб.