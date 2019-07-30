Сотрудников офиса сети книжных магазинов «Буквоед» на Минеральной улице в Санкт-Петербурге попросили покинуть помещение. После этого туда зашли представители силовых структур и начали обыск.
Из здания вынесли оргтехнику и документы, пишет «
По данным портала, оперативники приехали на Минеральную улицу утром 31 июля текущего года.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан. Обыски связаны с уголовных делом, возбуждённым в отношении одного из сотрудников ведомства.