https://static.news.ru/photo/f9ed782e-b39b-11e9-87c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сотрудников офиса сети книжных магазинов «Буквоед» на Минеральной улице в Санкт-Петербурге попросили покинуть помещение. После этого туда зашли представители силовых структур и начали обыск.

Из здания вынесли оргтехнику и документы, пишет « Фонтанка ». По предварительным данным, в ближайшее время компания может столкнуться с техническими ограничениями в своей деятельности.

По данным портала, оперативники приехали на Минеральную улицу утром 31 июля текущего года.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан. Обыски связаны с уголовных делом, возбуждённым в отношении одного из сотрудников ведомства.