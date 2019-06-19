https://static.news.ru/photo/b400624a-92ad-11e9-9d89-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Жирков Фото: Евгений Жирков/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании администрации Пушкинского района Московской области. Силовики изъяли документы из кабинета главы района Евгения Жиркова.

В администрации сообщили, что не знают причину следственных действий. Чиновники работают в штатном режиме. Самого Жиркова на рабочем месте не было, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что масштабные разыскные мероприятия по делу о финансировании терроризма прошли в нескольких регионах России. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.