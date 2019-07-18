Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар в студии аниме в Японии унёс жизни 12 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог.

В результате пожара пострадали 36 человек. По словам очевидцев, был слышен звук взрыва. Согласно предварительным данным полиции, неизвестный мужчина в возрасте 40 лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость. Этот человек...