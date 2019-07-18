Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экстренные службы проверяют информацию о минировании аэропорта Шереметьево. Неизвестный сообщил сотрудникам воздушной гавани о взрывном устройстве на территории учреждения.

По словам представителя правоохранительных органов, транспортный узел работает в обычном режиме, передаёт источник News.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для проверки этой информации, — поделился данными собеседник.

По предварительным данным, эвакуационные мероприятия не проводятся.

Ранее News.ru сообщал, что злоумышленники сообщили о минировании аэропорта Домодедово и двух самолётов. Багаж «подозрительных» бортов отправили на дополнительный досмотр.

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