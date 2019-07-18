Экстренные службы проверяют информацию о минировании аэропорта Шереметьево. Неизвестный сообщил сотрудникам воздушной гавани о взрывном устройстве на территории учреждения.
По словам представителя правоохранительных органов, транспортный узел работает в обычном режиме, передаёт источник News.ru.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для проверки этой информации, — поделился данными собеседник.
По предварительным данным, эвакуационные мероприятия не проводятся.
Ранее News.ru сообщал, что злоумышленники сообщили о минировании аэропорта Домодедово и двух самолётов. Багаж «подозрительных» бортов отправили на дополнительный досмотр.