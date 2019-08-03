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Полиция и Росгвардия начали вытеснять с Трубной площади участников шествия в сторону Цветного бульвара, предупредив о недопустимости несанкционированной акции, передаёт корреспондент News.ru.

Сотрудники в мегафон несколько раз предупреждали собравшихся о том, что они мешают проходу людей на площади и попросили их двигаться в сторону Садового кольца. Граждане не отреагировали на призыв стражей порядка,и представители ведомств приняли соответствующие меры. Кроме того на Пушкинской площади задержали нескольких участников несогласованной акции.

Ранее News.ru сообщал, что правоохранительные органы 3 августа 2019 года усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о незаконности организации акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По Бульварному кольцу от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, на границе Тверского и Никитского бульваров выставлены металлические ограждения.

Патрули также встречаются на Гоголевском и Никитском бульварах от Пречистенских ворот до площади Никитских ворот.