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Сильное землетрясение произошло на Камчатке

Mimigu/wikipedia.org/CC BY 3.0

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Возле берега Камчатки произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 по шкале Рихтера.

Очаг возникновения подземного удара находится на глубине 85 км, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

После такой сильной сейсмической активности возможно возникновение цунами, передаёт Тихоокеанский центр по предупреждению цунами США. Оно может появиться в радиусе 300 км вокруг центра землетрясения.

Ранее News.ru писал, что землетрясение было зафиксировано 20 декабря утром у юго-западного побережья Сахалина. Подземные толчки почувствовали жители Невельска, но тревога цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет.


#цунами #ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ #КАМЧАТКА
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