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Выживший штурман описал момент столкновения двух Су-34

Vadim Savitsky /Global Look Press

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Выживший штурман одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, потерпевших крушение 18 января во время лётно-тактических учений, рассказал о моменте столкновения самолётов в небе над Японским морем.

По словам источника ТАСС, в тот день было облачно, но какое-то время ведомый самолёт был в поле зрения штурмана. Потом он перевёл внимание на приборы, почувствовал сильный удар.

«Их самолёт рванул вперёд, машина ушла в кабрирование (задрала нос), затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло», — рассказал собеседник агентства воспоминания выжившего лётчика.

Он добавил, что экипаж ведущего Су-34 успел катапультироваться. При этом штурман подчеркнул, что видел купол парашюта своего командира.

Ранее источники газеты «Коммерсант» назвали причиной аварии ошибку пилотирования, которую допустил командир ведомого бомбардировщика в условиях сильной облачности. По мнению экспертов, ведомый экипаж потерял из вида ведущий борт, а затем командир решил его догнать, что и привело к столкновению.

Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которое произошло на Дальнем Востоке. Согласно сообщению ведомства, дело заведено военным управлением СК по Тихоокеанскому флоту по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полётов и подготовки к ним»).


#Су-34 #крушение #столкновение
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