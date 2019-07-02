https://static.news.ru/photo/cfb978bc-9cf5-11e9-ab1a-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о том, что аппарат, в результате пожара на котором погибли моряки-подводники, находится на обследовании. Его проводят специалисты Северного морского флота.

Министр заявил, что в ходе этой работы планируется установить причины произошедшего. Он уточнил, что расследование возложено на комиссию под руководством главкома Военно-морского флота, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Путин в ходе экстренной встречи с Шойгу выразил соболезнования семьям погибших моряков. Он отметил, что среди жертв пожара на глубоководном аппарате — семь капитанов первого ранга, два героя России.