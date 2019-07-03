https://static.news.ru/photo/784d66e2-9d7c-11e9-ac82-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал новые детали гибели подводников на секретной подлодке Минобороны. По его словам, моряки действовали как настоящие герои и до последнего пытались спасти корабль.

Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля, — цитирует его РИА Новости .

Он добавил, что все находившиеся в аппарате подводники проводили исследования по изучению гидросферы, они были высококлассными специалистами своего дела.

ЧП произошло 1 июля. При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. В настоящее время известны имена четверых погибших.

Ранее News.ru писал, что очевидцами аварийного всплытия подлодки стали рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива. По их словам, признаков пожара и дыма на палубе судна не было.