https://static.news.ru/photo/aa2197ba-9e2b-11e9-89fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Archive/Global Look Press

Ядерная установка не пострадала при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик», где погибли 14 российских подводников. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии, — приводит его слова сайт Кремля.

До этого официально нигде не сообщалось, что на «Лошарике» была ядерная установка.

ЧП на подводной станции произошло 1 июля. В результате пожара погибли 14 моряков. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Ранее, как писал News.ru, Шойгу назвал основную причину трагедии в Баренцевом море. По его словам, пожар на глубоководном аппарате произошёл из-за возгорания в аккумуляторном отсеке.