https://static.news.ru/photo/d48afa68-9e27-11e9-a016-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу назвал основную причину трагедии на секретной подлодке Минобороны, унёсшей жизни 14 моряков. По его словам, пожар на глубоководном аппарате произошёл из-за возгорания в аккумуляторном отсеке.

Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение, — доложил он президенту Владимиру Путину.

Трагедия произошла 1 июля. Жертвами пожара на станции «Лошарик» стали 14 моряков. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. В настоящее время с глубоководного аппарата извлечены только четыре тела. Остальные до сих пор остаются на борту под водой.

Ранее News.ru писал, что в Сети появились фотографии подводной лодки — носителя глубоководного аппарата «Лошарик». На них видна сама подлодка «Оренбург» и небольшое судно, которое, по всей видимости, является спасательным буксиром. Снимки сделаны в Североморске на базе Северного флота в Мурманской области. Они датированы 3 июля.