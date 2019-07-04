https://static.news.ru/photo/5b0eb5e4-9e31-11e9-81a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Archive/Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах по восстановлению глубоководного аппарата, на котором произошёл пожар. По словам руководителя ведомства, ремонт не только возможен, но и «обязателен».

Он уточнил, что сейчас проводится оценка сроков, требуемых для технических работ, говорится на официальном сайте Кремля .

Министр добавил, что ядерная энергетическая установка на аппарате «полностью изолирована и безлюдна», и экипаж выполнил «все необходимые мероприятия» по её защите.

Ранее официально нигде не сообщалось, что на «Лошарике» была ядерная установка. ЧП на подводной станции произошло 1 июля текущего года. В результате пожара погибли 14 моряков. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Ранее, как писал News.ru, Шойгу назвал основную причину трагедии в Баренцевом море. По его словам, пожар на глубоководном аппарате произошёл из-за возгорания в аккумуляторном отсеке.