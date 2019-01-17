Сход лавины переломал сноубордисту кости в Крыму

https://news.ru/storage/news/258fa9054b0c317eb327e7e4ff284f43/0ed569d6-3b44-4501-b61b-f81dd97ac57c_850.jpg Ялта: новости, ЧП, полезная информация/vk.com

Сход лавины на Ангарском перевале в Крыму сломал рёбра и руку 34-летнему мужчине, который катался на сноуборде в компании друзей. Пострадавший не смог продолжить спуск из-за сильной боли.

Инцидент произошёл днём 16 января.

Сноубордиста спасли сотрудники МЧС, которые добрались до него пешком, везя за собой сани-волокуши. Он был доставлен в больницу со множественными переломами и подозрением на внутреннее кровотечение, передаёт издание argumenti.ru.

Ранее News.ru писал, что на Краснодарский край идёт новый циклон со стороны Чёрного моря, который будет сопровождаться дождями и снегопадом. Больше всего циклон затронет Туапсе, Лазаревское и Сочи. В регионе уже объявлено экстренное предупреждение, сотрудники МЧС и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.