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Сход лавины переломал сноубордисту кости в Крыму

Ялта: новости, ЧП, полезная информация/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Сход лавины на Ангарском перевале в Крыму сломал рёбра и руку 34-летнему мужчине, который катался на сноуборде в компании друзей. Пострадавший не смог продолжить спуск из-за сильной боли.

Инцидент произошёл днём 16 января.

Сноубордиста спасли сотрудники МЧС, которые добрались до него пешком, везя за собой сани-волокуши. Он был доставлен в больницу со множественными переломами и подозрением на внутреннее кровотечение, передаёт издание argumenti.ru.

Ранее News.ru писал, что на Краснодарский край идёт новый циклон со стороны Чёрного моря, который будет сопровождаться дождями и снегопадом. Больше всего циклон затронет Туапсе, Лазаревское и Сочи. В регионе уже объявлено экстренное предупреждение, сотрудники МЧС и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.


#крым #сноуборд
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