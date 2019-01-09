Школы и детсады Челябинска остались без отопления

https://news.ru/storage/news/7dc1661a1dd887890351678036f4a772/7e5b76b2-5bdb-4467-9779-809c6eaf15c9_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Крупная коммунальная авария в Челябинске оставила без тепла и горячего водоснабжения более 300 жилых домов. Прорыв теплотрассы произошел в Металлургическом районе города, на улице Социалистической, 30.

«Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий», — сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации МУП ЧКТС, из-за большого объёма работ, которые необходимо провести, восстановление подачи тепла ожидается к концу дня, информирует ФАН.

По предварительным данным, авария случилась из-за износа коммунальных сетей.

В Челябинске из-за прорыва трубы три сотни домов, школы и садики остались без тепла pic.twitter.com/gLb9J9eklO — Наш Челябинск (@nashchelyabinsk) 9 января 2019 г.

Как сообщал News.ru, 8 января без центрального отопления остались казармы учебного центра Росгвардии. Инцидент произошёл из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе, сообщил представитель экстренных служб.