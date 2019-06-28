https://static.news.ru/photo/d7d8b1cc-9b4f-11e9-85ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несовершеннолетний житель Всеволожского района Ленинградской области подозревается в совершении убийства 50-летнего мужчины.

По данным ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о случившемся поступило в полицию 28 июня около шести часов вечера. 15-летний водитель скутера не пропустил пешехода. В результате произошёл конфликт, переросший в драку. Школьник вытащил нож и нанёс противнику удар в сердце. 50-летний мужчина скончался после госпитализации в Токсовской больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Водитель скутера задержан.

Ранее News.ru писал, что 28 июня Автозаводский районный суд Тольятти приговорил 16-летнего жителя города к шести годам и трём месяцам воспитательной колонии.