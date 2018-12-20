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Школьник умер на уроке физкультуры в Дагестане

Сергей Булкин/News.ru

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15-летний учащийся девятого класса скончался на уроке физкультуры в школе №21 в дагестанском городе Дербенте. Врачи выясняют причины смерти школьника.

По данным СК, инцидент произошёл примерно в 12:00 по местному времени. Подросток «почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался», говорится в сообщении на сайте Следкома.

Мэр города Хизри Абакаров в своём Instagram написал, что «у мальчика были проблемы с сердцем, до этого года он был освобождён от физкультуры, однако в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом».

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Трагическая новость пришла сегодня. В 21-й школе, на уроке физкультуры, умер ученик. Данила Бодров из 9 класса почувствовал себя плохо на уроке физкультуры и скончался на глазах у своих одноклассников. Мой заместитель Видади Зейналов сразу выехал на место. Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета, они дадут ответ на интересующий всех нас вопрос почему это произошло. Но, как мне сказали, у мальчика были проблемы с сердцем, до этого года он был освобожден от физкультуры, однако в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом. Мы создадим комиссию при администрации и также проведем полное разбирательство случившегося. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Данилы, всем его близким и друзьям. Администрация окажет помощь в организации похорон.

Публикация от Хизри Абакаров (@glava_derbenta)

Следователи проводят проверки, в рамках которых будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Как писал News.ru ранее, одиннадцатиклассница скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга. На уроке физкультуры школьница выполняла нормативы ГТО, после чего почувствовала себя плохо и вскоре впала в кому почти на месяц.


#дагестан #школа
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