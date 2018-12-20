Школьник умер на уроке физкультуры в Дагестане

https://news.ru/storage/news/1db0052f0df14bdc098eddaa02304fd1/0679064f-5b78-4b73-8f47-a455c87b3e35_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

15-летний учащийся девятого класса скончался на уроке физкультуры в школе №21 в дагестанском городе Дербенте. Врачи выясняют причины смерти школьника.

По данным СК, инцидент произошёл примерно в 12:00 по местному времени. Подросток «почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался», говорится в сообщении на сайте Следкома.

Мэр города Хизри Абакаров в своём Instagram написал, что «у мальчика были проблемы с сердцем, до этого года он был освобождён от физкультуры, однако в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом».

Следователи проводят проверки, в рамках которых будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Как писал News.ru ранее, одиннадцатиклассница скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга. На уроке физкультуры школьница выполняла нормативы ГТО, после чего почувствовала себя плохо и вскоре впала в кому почти на месяц.