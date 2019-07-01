https://static.news.ru/photo/8956f3cc-9bfb-11e9-bc28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Силовики задержали одиннадцатиклассницу в Петербурге. Её подозревают в нападении с ножом на собственную мать. По версии правоохранительных органов, 47-летняя пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.

По словам знакомых 17-летней фигурантки, она не особо разговорчивая и у неё почти нет друзей. Кроме того, их сверстница редко появлялась на уроках, пишет Пятый канал .

Мы с ней вообще не общались. Она очень редко ходила в школу, по причине болезни, как нам говорили. Друзей у неё не было. Всё, что могу про неё рассказать, — рассказал один из собеседников портала.

Ранее на парковке Домодедовского рынка на Ореховом бульваре в Москве неизвестный гражданин в ходе конфликта нанёс ножевое ранение оппоненту и скрылся. Как сообщил News.ru собственный источник, подозреваемый уехал на чёрном внедорожнике Toyota.