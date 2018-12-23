Школа перенесла ёлку из-за массового отравления детей

Школа № 2051 в Москве была вынуждена передвинуть расписание предновогодних мероприятий. Более 70 её учеников и детей из прилегающего к ней детского сада госпитализированы с симптомами сильного отравления.
24 декабря к воспитанникам придёт Дед Мороз, но полноценный новогодний утренник перенесут на другое время, сообщает «360».
Детям из этого учебного заведения, попавшим в больницу, поставили диагноз ОРВИ. Однако родители утверждают, что такое решение врачей связано с нежеланием руководства образовательного учреждения объявлять карантин. Некоторые из них получили результаты анализов, в которых указано наличие в организмах несовершеннолетних бактерии шигеллы.
Директор школы заявляет, что доктора не подтвердили наличие у воспитанников кишечной инфекции.
Как писал News.ru, в конце ноября прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку частного детского сада «Аспект», где произошла вспышка кишечной инфекции. Жалобы на плохое самочувствие малышей поступили от родителей.