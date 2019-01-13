Школьники в Сызрани избили учительницу на уроке физкультуры

https://news.ru/storage/news/f9d0fd74048afe014aab9a22cf94cf0c/d7d01a05-ac2d-4501-b42f-7e219222fb26_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Ученики восьмого класса жестоко избили учительницу в Сызрани. Женщина госпитализирована в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Вместе с ней в больницу попал школьник, который пытался защитить женщину. У мальчика черепно-мозговая травма, сильные ушибы спины и лица.

Инцидент произошёл в школе №27 ещё 10 января, но стало об этом известно только 13 января после официального сообщения правоохранительных органов Самарской области.

Со слов очевидцев, один из учеников на уроке физкультуры ударил педагога по лицу, она упала и потеряла сознание. После этого подбежали ещё двое учеников и стали пинать учительницу.

На женщину напали после того, как она заступилась за своего ученика, которого пытались избить одноклассники, сообщают местные СМИ.

Сотрудники полиции уже опросили пострадавшего ученика. Это известный в Сызрани спортсмен по хоккею на траве. Он дважды награжден грамотой главы города за успехи в спорте.

Сейчас со школьниками и их родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал News.ru, американский учитель накормил черепаху живым щенком на глазах у детей и был оправдан. Инцидент произошёл в июне после уроков, когда в классе оставались четыре школьника. Кросленд подошёл к террариуму и положил живого щенка перед змеёй, а когда рептилия не заинтересовалась добычей — бросил малыша в аквариум к черепахе. Собака сначала плавала на поверхности, но спустя некоторое время черепаха утянула щенка на дно и съела.