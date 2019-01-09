Школьница сломала челюсть во время селфи с пистолетом

https://news.ru/storage/news/bf19378826c2e522dd3eadb45a5a1d54/e9102f4b-e9f0-456d-a7b2-8d2cf910eacf_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

13-летняя девочка госпитализирована после неудачной попытки сфотографироваться с травматическим пистолетом.

Инцидент случился в среду, 9 января, в подмосковных Мытищах.

Семиклассница решила сделать автопортрет, пока родители отсутствовали дома. В процессе съёмки оружие выстрелило.

В результате инцидента девочка госпитализирована с переломом нижней челюсти, сообщила представитель регионального управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Как выяснилось, травматический пистолет принадлежит отцу пострадавшей. Документы на законное владение оружием у него в порядке, однако мужчина привлечён к административной ответственности в связи с ненадлежащим хранением пистолета, информирует «Ридус».

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа застрелил на охоте 18-летнего сына, перепутав его с лосем. Инцидент произошёл в Нефтеюганском районе, сообщал News.ru.