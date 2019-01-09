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Школьница сломала челюсть во время селфи с пистолетом

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

13-летняя девочка госпитализирована после неудачной попытки сфотографироваться с травматическим пистолетом.

Инцидент случился в среду, 9 января, в подмосковных Мытищах.

Семиклассница решила сделать автопортрет, пока родители отсутствовали дома. В процессе съёмки оружие выстрелило.

В результате инцидента девочка госпитализирована с переломом нижней челюсти, сообщила представитель регионального управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Как выяснилось, травматический пистолет принадлежит отцу пострадавшей. Документы на законное владение оружием у него в порядке, однако мужчина привлечён к административной ответственности в связи с ненадлежащим хранением пистолета, информирует «Ридус».

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа застрелил на охоте 18-летнего сына, перепутав его с лосем. Инцидент произошёл в Нефтеюганском районе, сообщал News.ru.


#оружие #ПОДМОСКОВЬЕ #селфи #Мытищи
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