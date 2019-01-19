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Школьница забила себе в грудь гвоздь в Саранске

Булкин Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Школьница из Саранска была госпитализирована в отделение реанимации Детской республиканской больницы после инцидента со строительным пистолетом. Девочка выстрелила из инструмента себе в грудь.

В результате гвоздь прошёл через грудную клетку и попал в лёгкое. Ребёнку сделали операцию. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Информации о состоянии школьницы и обстоятельствах происшествия не поступало, сообщает портал «ProГород».

Ранее News.ru писал, что следствие выясняет обстоятельства избиения 13-летней школьницы в Красносельском районе Петербурга. Шестиклассницу после побоев госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пострадавшая рассказала, что 8 января на неё напали девочки. Это была месть по ошибке за анонимный оскорбительный пост в соцсети «ВКонтакте», к которому пострадавшая, с её слов, отношения не имеет


#школьница #грудь #гвоздь #саранск
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