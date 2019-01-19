Школьница забила себе в грудь гвоздь в Саранске

https://news.ru/storage/news/9fb67dc188f508ef498b4312eb9173f5/da082bb9-eab4-4993-aa01-16eca43fa61b_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Школьница из Саранска была госпитализирована в отделение реанимации Детской республиканской больницы после инцидента со строительным пистолетом. Девочка выстрелила из инструмента себе в грудь.

В результате гвоздь прошёл через грудную клетку и попал в лёгкое. Ребёнку сделали операцию. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Информации о состоянии школьницы и обстоятельствах происшествия не поступало, сообщает портал «ProГород».

Ранее News.ru писал, что следствие выясняет обстоятельства избиения 13-летней школьницы в Красносельском районе Петербурга. Шестиклассницу после побоев госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пострадавшая рассказала, что 8 января на неё напали девочки. Это была месть по ошибке за анонимный оскорбительный пост в соцсети «ВКонтакте», к которому пострадавшая, с её слов, отношения не имеет