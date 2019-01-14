Шкаф убил двухлетнюю девочку в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/33d0cb8d74c6cd9a5bbea6efed1eaeee/e90681bd-274e-4dcb-b87a-8262086111e2_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Двухлетняя девочка погибла в Подмосковье после того, как на неё упал шкаф. Инцидент произошёл на работе у родителей в посёлке Лотошино. Там малышка играла с малолетним братом под наблюдением матери.

В процессе игры на ребёнка упал платяной шкаф. Родители отвезли девочку в больницу, но, несмотря на усилия врачей и проведённую операцию, она умерла.

По данным Главного следственного управления СК по Московской области, врачи поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, кома II степени».

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.

Ранее, как сообщал News.ru, в Смоленской области была найдена мёртвой 14-летняя школьница, которая ранее рассказала президенту Владимиру Путину о бедственном положении семьи. По некоторым данным, она оставила предсмертную записку, в которой пожаловалась на насмешки одноклассников над её внешностью и плохим зрением.