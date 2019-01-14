Шкаф убил двухлетнюю девочку в Подмосковье

Двухлетняя девочка погибла в Подмосковье после того, как на неё упал шкаф. Инцидент произошёл на работе у родителей в посёлке Лотошино. Там малышка играла с малолетним братом под наблюдением матери.
В процессе игры на ребёнка упал платяной шкаф. Родители отвезли девочку в больницу, но, несмотря на усилия врачей и проведённую операцию, она умерла.
По данным Главного следственного управления СК по Московской области, врачи поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, кома II степени».
По факту ЧП проводится доследственная проверка. Изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.
Ранее, как сообщал News.ru, в Смоленской области была найдена мёртвой 14-летняя школьница, которая ранее рассказала президенту Владимиру Путину о бедственном положении семьи. По некоторым данным, она оставила предсмертную записку, в которой пожаловалась на насмешки одноклассников над её внешностью и плохим зрением.