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Шкаф убил двухлетнюю девочку в Подмосковье

Сергей Лантюхов/News.ru

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Двухлетняя девочка погибла в Подмосковье после того, как на неё упал шкаф. Инцидент произошёл на работе у родителей в посёлке Лотошино. Там малышка играла с малолетним братом под наблюдением матери.

В процессе игры на ребёнка упал платяной шкаф. Родители отвезли девочку в больницу, но, несмотря на усилия врачей и проведённую операцию, она умерла.

По данным Главного следственного управления СК по Московской области, врачи поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, кома II степени».

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.

Ранее, как сообщал News.ru, в Смоленской области была найдена мёртвой 14-летняя школьница, которая ранее рассказала президенту Владимиру Путину о бедственном положении семьи. По некоторым данным, она оставила предсмертную записку, в которой пожаловалась на насмешки одноклассников над её внешностью и плохим зрением.


#Московскаяобласть #дети #гибель #шкафы
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