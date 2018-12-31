Шестой подъезд магнитогорского дома не пострадал после ЧП

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Подъезд № 6, который примыкает к частично обрушившемуся седьмому, не пострадал. Однако существуют определённые риски, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Дальнейшая судьба многоэтажки, где произошло ЧП, сейчас неизвестна, передаёт его слова ТАСС. Сначала в постройку должны войти специалисты, которые подготовят необходимые материалы.

«Как только появится возможность запускать людей, будут входить специалисты, которые проведут визуальное обследование», — отметил он.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.