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Шесть лет тюрьмы дали главреду «БлогСочи»

Александр Валов vk.com/alexandrvalov

Александр Валов

происшествия [ версия для печати ]

Главного редактора «БлогСочи» Александра Валова признали виновным в вымогательстве. Лазаревский районный суд Сочи приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Кроме того, Валов должен будет выплатить депутату Госдумы от ЛДПР Юрию Напсо компенсацию морального вреда — 400 тыс.руб., а также материальный ущерб — 300 тыс.руб.

Адвокат Валова Александр Попков в беседе с РБК назвал приговор очень суровым.

Валова задержали в январе после обысков в его квартире. Журналиста обвинили в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 2 п. «г» ст. 163 УК). По версии следствия, редактор требовал от Напсо 300 тыс.руб., угрожая опубликовать статью о строительстве депутатом личного бассейна на общественном пляже, информирует «Профиль».

После публикации материала суд удовлетворил иск Напсо о защите чести и достоинства и взыскал с Валова 1 млн руб.

Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян. Девушки обвиняются в убийстве своего отца летом 2018 года.


#журналист #вымогатели #приговор
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