https://static.news.ru/photo/e0c90792-a477-11e9-b22b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку в Туве погибли десять человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального УМВД.

По данным ведомства, трагедия произошла утром в пятницу, 12 июля, на территории Бай-Тайгинского района. Автомобиль УАЗ опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй вброд. На месте происшествия были обнаружены тела десяти погибших, в том числе шестерых несовершеннолетних.

Как передаёт « Интерфакс », в УАЗе ехали две семьи на отдых к целебному источнику.

Сообщается, что в Бай-Тайгинский район Тувы выехали следственно-оперативная группа МВД и поисково-спасательный отряд МЧС России.

Как ранее писал News.ru, 11 июля в результате ДТП под Нижним Новгородом погибли четыре человека. Легковой автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с фурой. В результате аварии водитель и три пассажира легковушки скончались на месте.