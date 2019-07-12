В результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку в Туве погибли десять человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщается в пятницу на
По данным ведомства, трагедия произошла утром в пятницу, 12 июля, на территории Бай-Тайгинского района. Автомобиль УАЗ опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй вброд. На месте происшествия были обнаружены тела десяти погибших, в том числе шестерых несовершеннолетних.
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Сообщается, что в Бай-Тайгинский район Тувы выехали следственно-оперативная группа МВД и поисково-спасательный отряд МЧС России.
Как ранее писал News.ru, 11 июля в результате ДТП под Нижним Новгородом погибли четыре человека. Легковой автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с фурой. В результате аварии водитель и три пассажира легковушки скончались на месте.