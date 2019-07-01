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Газовый баллон взорвался на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл на 609-м километре трассы Новый Уренгой — Тарко-Сале. По предварительным данным, травмы получили шесть человек. На место происшествия вылетел борт санавиации для эвакуации пострадавших и оказания им медицинской помощи, сообщил источник РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, в результате взрыва газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. В качестве основной версии инцидента рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из спецклиники.