https://static.news.ru/photo/8463148c-a91f-11e9-abcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Шесть человек стали жертвами крупного ДТП в Приморье. Там столкнулись большегруз и легковая машина.

Авария произошла возле посёлка Штыково, на 32-м км автодороги Артём — Находка — Порт Восточный. Шесть человек погибли на месте, среди пострадавших — ребёнок, он получил перелом бедра и был госпитализирован, передаёт РИА Новости. На месте работают экстренные службы, причины аварии выясняются.

Ранее News.ru писал, что ДТП с участием пяти машин произошло в районе Наро-Фоминска в Московской области. В результате аварии пострадали трое человек.