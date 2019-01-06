Шесть автомобилей сгорели в Сочи

https://news.ru/storage/news/c7d033754d6d8c25a9381d50b512b6ed/84276924-9f56-490e-8602-5d31cb01d1f6_850.jpg facebook.com/MchsRussia

Сразу шесть автомобилей сгорели прошедшей ночью в Сочи. Инцидент произошёл на улице Санаторная.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, общая площадь возгорания составила 30 кв.м. Заявка о пожаре поступила в 02:36 по московскому времени. Полностью потушить огонь удалось к 03:05.

В ведомстве отметили, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины случившегося выясняются, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что ангар площадью 100 кв. м. вспыхнул в московском посёлке Коммунарка на улице Липовый Парк. На место происшествия прибыли столичные спасатели.