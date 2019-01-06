Шесть автомобилей сгорели в Сочи

Сразу шесть автомобилей сгорели прошедшей ночью в Сочи. Инцидент произошёл на улице Санаторная.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, общая площадь возгорания составила 30 кв.м. Заявка о пожаре поступила в 02:36 по московскому времени. Полностью потушить огонь удалось к 03:05.
В ведомстве отметили, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины случившегося выясняются, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что ангар площадью 100 кв. м. вспыхнул в московском посёлке Коммунарка на улице Липовый Парк. На место происшествия прибыли столичные спасатели.