Аэропорт Шереметьево опроверг информацию об отказе пограничников обслуживать пассажиров с электронными билетами. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного узла.
Сервис по обслуживанию пассажиров международных рейсов с электронными посадочными талонами предоставляется в тех кабинах паспортного контроля, которые отмечены информационными стендами, — цитирует сообщение АГН «Москва».
В воздушной гавани подчеркнули, что если пассажир обращается в не оборудованную специальным сканером кабину, сотрудник погранконтроля предлагает без очереди пройти в место, где такое оборудование имеется, либо самостоятельно распечатать посадочный талон.
Стойки печати, как напомнили в Шереметьево, находятся перед линией кабин и обозначены соответствующими указателями.
Кроме этого, перед линией паспортного контроля работают супервайзеры АО «МАШ», которые круглосуточно оказывают пассажирам информационную поддержку.
До этого в некоторых изданиях сообщалось, что сотрудники пограничной службы в Шереметьево не принимали электронные билеты, так как некуда ставить отметку о пересечении границы.