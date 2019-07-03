https://static.news.ru/photo/8dd745a2-9dbb-11e9-b653-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аэропорт Шереметьево опроверг информацию об отказе пограничников обслуживать пассажиров с электронными билетами. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного узла.

Сервис по обслуживанию пассажиров международных рейсов с электронными посадочными талонами предоставляется в тех кабинах паспортного контроля, которые отмечены информационными стендами, — цитирует сообщение АГН « Москва ».

В воздушной гавани подчеркнули, что если пассажир обращается в не оборудованную специальным сканером кабину, сотрудник погранконтроля предлагает без очереди пройти в место, где такое оборудование имеется, либо самостоятельно распечатать посадочный талон.

Стойки печати, как напомнили в Шереметьево, находятся перед линией кабин и обозначены соответствующими указателями.

Кроме этого, перед линией паспортного контроля работают супервайзеры АО «МАШ», которые круглосуточно оказывают пассажирам информационную поддержку.

До этого в некоторых изданиях сообщалось, что сотрудники пограничной службы в Шереметьево не принимали электронные билеты, так как некуда ставить отметку о пересечении границы.

Как писал News.ru, ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в Шереметьево проходит внутренняя проверка из-за задержек багажа.