Шереметьево открыло ВПП после ЧП с самолётом

https://news.ru/storage/news/2ee95fedbf25108518620b61367dc7aa/30552c3b-d4ed-4fa7-83f4-468026c8f0f9_850.jpg Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Первую взлётно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево открыли после ликвидации последствий авиапроисшествия. 13 января лайнер чешской авиакомпании Smart Wings при разгоне перед вылетом в Прагу выкатился за пределы ВПП.

«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП-1 открыта для осуществления взлёта и посадки воздушных судов», — сообщила глава дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Инцидент произошёл в 14:16. На борту лайнера Smart Wings находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Службы аэропорта Шереметьево прибыли на место происшествия для проведения спасательной операции. Людей вывели из лайнера и доставили в терминал, выгрузили багаж и приступили к эвакуации аварийного самолёта с ВВП. На время ликвидации последствий происшествия одна из двух полос в Шереметьево была закрыта, писал News.ru.