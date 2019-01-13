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Шереметьево открыло ВПП после ЧП с самолётом

Vit Simanek/CTK/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Первую взлётно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево открыли после ликвидации последствий авиапроисшествия. 13 января лайнер чешской авиакомпании Smart Wings при разгоне перед вылетом в Прагу выкатился за пределы ВПП.

«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП-1 открыта для осуществления взлёта и посадки воздушных судов», — сообщила глава дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Инцидент произошёл в 14:16. На борту лайнера Smart Wings находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Службы аэропорта Шереметьево прибыли на место происшествия для проведения спасательной операции. Людей вывели из лайнера и доставили в терминал, выгрузили багаж и приступили к эвакуации аварийного самолёта с ВВП. На время ликвидации последствий происшествия одна из двух полос в Шереметьево была закрыта, писал News.ru.


#авария #ВВП #шереметьево
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