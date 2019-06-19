https://static.news.ru/photo/07a7f150-7e96-11e9-a315-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла на участке автодороги А-146 в Северском районе. По предварительным данным, пострадали 17 человек. На месте работают скорая помощь и экстренные службы. Причины аварии выясняются, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что в Ставропольском крае в аварии с участием микроавтобуса погибли два человека и 10 пострадали. ДТП произошло на 250-м км федеральной автодороги «Кавказ». На трассе столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Hyundai.